Raccontare la propria visione di Europa attraverso un breve video e poter volare a Bruxelles per assistere da vicino ai lavori del Parlamento europeo. È questa la possibilità offerta agli studenti degli Istituti superiori del Molise che parteciperanno al concorso scolastico “EuTube, racconto digitale dell’Europa dei giovani” promosso dall’On.le Aldo Patriciello nell’ambito delle attività per il 2022, anno europeo dei giovani. Il concorso, organizzato dall’eurodeputato molisano, è rivolto agli studenti che frequentano il terzo e quarto anno delle scuole superiori del Molise ed intende aumentare l’attenzione delle giovani generazioni sul ruolo e sull’importanza dell’Unione Europea e delle sue istituzioni.

“Penso che il miglior modo di capire meglio l’Europa sia attraverso il racconto degli studenti – ha detto Patriciello. I nostri ragazzi saranno i protagonisti dell’Unione di domani: la loro visione sul futuro dell’Europa è una parte essenziale di quel progetto”.

Per partecipare al concorso gli studenti dovranno realizzare un video della durata di circa tre minuti in grado di rappresentare un particolare punto di vista sull’Unione Europea ed inviarlo entro il prossimo 25 marzo. Una Commissione esaminatrice, composta da membri dell’ufficio comunicazione del Parlamento europeo, valuterà il lavoro degli studenti e la coerenza dell’elaborato con il tema trattato, selezionando i vincitori finali che avranno la possibilità di seguire per due giorni i lavori del Parlamento europeo a Bruxelles.

“Le iniziative con la scuola – ha spiegato Patriciello - rivestono sempre un’importanza particolare. I ragazzi di oggi conoscono spesso meglio degli adulti l’importanza di crescere e muoversi in un contesto europeo. Sapranno cogliere senza dubbio lo spirito del concorso. In attesa di incontrare a Bruxelles i vincitori – ha concluso l’eurodeputato molisano – rivolgo a tutti il mio più caloroso augurio di buon lavoro”.