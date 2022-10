Il ponte di Ognissanti e il caldo anomalo spingono il turismo in Alto Molise

L'autunno porta buone notizie per il settore del turismo italiano. Durante il ponte di Ognissanti – da venerdì 28 ottobre a martedì 1° novembre compreso - le strutture ricettive italiane dovrebbero registrare cinque milioni di pernottamenti: 1,2 milioni in più dello scorso anno, quando si scontavano ancora alcune limitazioni legate alla pandemia da Covid-19

Del trend posisivo ne risente anche l'Alto Molise, che vede la presenza di turismo di ritorno e visitatori. La pandemia sembra alle spalle e il caldo per quanto anomalo invoglia le persone agli spostamenti. Ad Agnone le strutture ricettive registrano un aumento delle presenze in relazione allo stesso periodo nel 2021. Da quanto emerge dal centro studi della Confesercenti quest'anno si è tornati allo stesso livello del 2019, un anno prima che arrivasse il coronavirus a cambiare le carte in tavola. Un segnale positivo, ancor più considerando che l’offerta delle strutture, rivela il Centro Studi, è scesa nel frattempo del 20%, forse per gli altri costi delle bollette .

Nei giorni scorsi anche Federalberghi aveva parlato delle buone prospettive per il ponte, con circa 11 milioni e 800mila di italiani in viaggio, quasi il 20% della popolazione, per un giro di affari di 3,45 miliardi di euro. Numeri diversi ma sempre positivi quelli rilevati da Federturismo, che parla di sette milioni di persone in vacanza