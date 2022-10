27 bambini le vittime.Oggi 20 anni dal crollo della scuola Jovine di San Giuliano di Puglia .Basta passerelle politiche inutili, intanto in Italia tante le scuole senza certificato di agibilità e prive di collaudo statico.Situazione vergognosa.

31 Ottobre 2002 - 2022 in Molise il crollo della scuola jovine di San Giuliano di Puglia ,27 bambini le vittime ,ricordiamo con rispetto il tragico evento che ha coinvolto in primis le tante famiglie investite da un dolore profondo e disperato ma non possiamo esimerci senza ipocrisia nel ricordare oggi il ruolo vergognoso della cattiva politica ,di affari e scopi elettorali che sono andati di scena in questi anni .

La scuola non è crollata solo a causa del sisma, per quella tragedia sono stati condannati in via definitiva, con pene da un massimo di cinque anni e mezzo ad un minimo di due anni e mezzo, cinque persone, per la carenza della struttura .

Secondo il report annuale di "Cittadinanzattiva" quest'anno i crolli avvenuti tra settembre 2021 e luglio 2022 sono stati 45 di cui 16 nelle regioni del Sud e nelle Isole (Campania, Calabria, Sicilia, Sardegna), 19 nel Nord (Lombardia, Piemonte, Liguria, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna), 10 nelle regioni del Centro (Toscana, Lazio): episodi che hanno provocato il ferimento di alcune persone oltre che danni agli ambienti e agli arredi, blocco della didattica , provocando seri disagi agli studenti e alle loro famiglie. Per fortuna i crolli sono avvenuti di notte, nel week end o in periodi di chiusura delle scuole , per non parlare degli edifici scolastici che non sono in possesso del certificato di agibilità, di prevenzione incendi e molti sono senza collaudo statico.

Condanniamo gli atteggiamenti ipocriti di buona parte della politica nazionale e locale che oggi nel ricordo dei piccoli si sono limitati nelle solite passerelle istituzionali . Chiediamo risoluzioni reali per la sicurezza nelle scuole e per l'incolumità di studenti, insegnanti e di tutti i lavoratori del settore .

La nostra vicinanza reale al comitato dei genitori alla comunità tutta e a coloro che all'epoca bambini si sono salvati e che oggi sono uomini e donne con una dignità e con il bagaglio di una forte esperienza seppur tragica.A loro un fraterno abbraccio.

Per il

Coordinamento Soa Sindacato Operai Autorganizzati

Andrea Di Paolo

San Giuliano di Puglia , 31 Ottobre 2022