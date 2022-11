Terremoto di magnitudo 5.1 lungo la costa calabrese in provincia di Cosenza

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita in serata, intorno alle 22:42, in buona parte della Calabria. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il terremoto è stato di magnitudo 5.1.

L'epicentro del sisma è stato registrato in mare - ad una profondità di 286 chilometri -, davanti alla costa tirrenica cosentina e in particolare tra Praia a Mare e San Nicola Arcella. La scossa è stata avvertita distintamente dalla popolazione non solo nel Cosentino, ma anche nel Catanzarese e nel Vibonese. Segnalazioni arrivano anche da Crotone, dalla piana di Gioia Tauro e persino da Reggio Calabria.