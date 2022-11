Meteo: Prossime Ore, si avvicina una perturbazione, ci saranno prime conseguenze giÃ  entro sera

Si sta avvicinando una perturbazione al nostro Paese e già nelle prossime ore si noteranno le prime conseguenze.

L'alta pressione sub-sahariana che ormai da troppo tempo soggiorna sull'area del Mediterraneo, inizia a dare i primi segnali di affaticamento sul bordo più settentrionale della sua struttura aprendo così un corridoio a venti relativamente più freschi, ma soprattutto più umidi che piloteranno un moderato fronte instabile verso le nostre regioni del Nord. Sotto osservazione saranno in particolare quelle del Nordovest e alcuni angoli dell'area tirrenica del Centro dove con il passare delle ore le nubi si faranno sempre più minacciose pronte a scaricare anche qualche pioggia sparsa.

In questa prima parte del mattino infatti, ci attendiamo piogge sparse che dai comparti alpini occidentali inizieranno a spingersi verso le pianure del Piemonte, sulla Liguria di Ponente ed entro le ore centrali del giorno anche su alcuni tratti della Lombardia più occidentale.

Sul resto del Paese il quadro meteorologico non farà registrare particolari scossoni nonostante un progressivo ed ulteriore aumento delle nubi sul versante tirrenico centrale.

Tra il pomeriggio e la sera poi, il fronte instabile cercherà di avanzare verso levante frenato tuttavia dalla presenza dell'alta pressione che continuerà, nonostante i suoi primi ed evidenti acciacchi, a rimanere ancora salda sul resto d'Italia.

Continuerà dunque a piovere sulle medesime aree anche se entro sera alcune piogge riusciranno a bagnare un po' tutto l'arco alpino e le aree più occidentali di Emilia e Veneto.

Nella mappa allegata possiamo infatti notare le aree colorate di azzurro/blu che indicano le regioni dove con maggior probabilità potrà cadere la pioggia nelle prossime ore.

Si chiuderà così questo giorno di festa e dunque con un'atmosfera che inizierà a dare i primi segnali che qualcosa sta cambiando nella circolazione generale, un cambiamento che si mostrerà via via più evidente nei prossimi giorni.

Restate con noi per ulteriori dettagli.