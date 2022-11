Al Molise nessuna rappresentanza nelle nomine degli 8 viceministri e 31 sottosegretari

Il Consiglio dei Ministri odierno ha approvato 31 sottosegretari di cui 11 donne, che giureranno il 2 novembre. Il Governo Draghi aveva 35 sottosegretari, di cui 16 donne. Il Governo Meloni ha ufficializzato anche la lista dei viceministri.

Al Molise, nonostante le candidature provenienti dall'esterno di Claudio Lotito e Lorenzo Cesa e i due molisani eletti con il centro destra, Elisabetta Lancellotta e Costanzo Della Porta, risultato che ha assegnato al centro destra la piena vittoria, nessuno degli eletti è stato scelto per il governo né come ministro, nè come viceministro nè tanto meno come sottosegretario. Il Molise ancora una volta resta privo di rappresentanza

A Fratelli d'Italia vanno 4 viceministri e 15 sottosegretari. Alla Lega 2 viceministri e 9 sottosegretari, 2 viceministri e 8 sottosegretari a Forza Italia

Ecco l'elenco completo

ESTERI

Edmondo Cirielli (FdI) viceministro agli Esteri;

Giorgio Silli (Noi Moderati) sottosegretario agli Esteri;

Maria Tripodi (FI) sottosegretario agli Esteri;

INTERNI

Nicola Molteni (Lega), Emanuele Prisco (FdI) e Wanda Ferro (FdI) sottosegretari all’Interno;

GIUSTIZIA

Francesco Paolo Sisto(FI) viceministro alla Giustizia;

Andrea Delmastro Delle Vedove(FdI) e Andrea Ostellari (Lega) sottosegretari alla Giustizia;

CULTURA

Vittorio Sgarbi (Rinascimento) sottosegretario alla Cultura;

Lucia Borgonzoni (Lega) sottosegretario alla Cultura;

Gianmarco Mazzi (FdI) sottosegretario alla Cultura;

DIFESA

Isabella Rauti (FdI) e Matteo Perego (FI) sottosegretari alla Difesa;

ECONOMIA

Maurizio Leo (FdI) viceministro dell’Economia;

Lucia Albano (FdI), Federico Freni (Lega) e Sandra Savino (FI) sottosegretari all’Economia;

AGRICOLTURA

Patrizio Giacomo La Pietra (FdI) e Luigi D’Eramo (Lega) sottosegretari all’Agricoltura e alla sovranità alimentare

MISE

Valentino Valentini (FI) viceministro al Mise;

Fausta Bergamotto e Massimo Bitonci (Lega) sottosegretari al Mise;

RAPPORTI CON IL PARLAMENTO

Matilde Siracusano (FI) e Giuseppina Castiello (Lega) sottosegretarie per i Rapporti con il Parlamento;

PUBBLICA ISTRUZIONE

Paola Frassinetti (FdI) sottosegretaria alla Pubblica istruzione;

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Edoardo Rixi (Lega) e Galeazzo Bignami(FdI) viceministri alle Infrastrutture;

Tullio Ferrante (FI) sottosegretario alle Infrastrutture;

AMBIENTE

Vannia Gava (Lega) viceministro all’Ambiente e sicurezza energetica;

Claudio Barbaro (FdI) sottosegretari all’Ambiente e sicurezza energetica;

SALUTE

Marcello Gemmato sottosegretario alla Salute;

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Maria Teresa Bellucci (Fdi) viceministro al Lavoro;

Claudio Durigon (Lega) sottosegretario al Lavoro;

UNIVERSITÀ E RICERCA

Augusta Montaruli FdI) sottosegretaria all’Università;

SOTTOSEGRETARI ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Giovanbattista Fazzolari (FdI) sottosegretario all’Attuazione del programma di governo;

Alessio Butti (FdI) sottosegretario con delega all’Innovazione;

Alberto Barachini (FI) sottosegretario con delega all’Editoria;

Alessandro Morelli (Lega) politiche economiche con delega al Cipe.

"Il giuramento dei sottosegretari sarà il 2 novembre e qui mi divertirò a leggere i giornali, ma abbiamo bisogno di fare in fretta". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri. Meloni ha anche spiegato che al Consiglio dei ministri del 4 novemre verrà attribuita la delega agli 8 sottosegretari che diverranno vice-ministri.