Piccolo mondo antico, autobotte di 40 anni fa distribuisce acqua nelle case di Agnone

Continua l'emergenza idrica ad Agnone. Nella giornata di ieri per nelle strade è ricomparsa l'autobotte per la distribuzione dell'acqua in alcune zone Questa autobotte che circola a periodi storici alterni fu acquistata dal comune di Agnone circa 40 nni fa, il sindaco in carica era la dott Anna CRISTOFARI e l'onorevole Bruno Vecchiarelli ricopriva l'incarico di sottosegretario alla Sanità.

La storia dell'autobotte rivela quello che sanno tutti a Agnone: la carenza di acqua , nonostante le sorgenti, e' di antica memoria indipendentemente dal clima più o meno piovoso e nevoso.Il vero problema è la vetustità dell'acquedotto che perde circa il 40% dell'acqua. la malagestione del servizio idrico regionale e comunale fa il resto.