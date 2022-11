Calo della popolazione ad Agnone: meno 56 abitanti rispetto al 2021, stesso periodo

Agnone un paese in via spolamento, perde abitanti di anno in anno. Quest'anno dagli ultimi report riferiti fino al mese di settembre 2022 , gli bitanti risultano 4729, pertanto rispetto ai dati del 2021 stesso periodo dove si contavano 4785 si evince un calo di 56 abitanti

Fra l'altro i dati non sono definitivi come gia detto, sono riferibile a nove mesi del 2022, pertanto mancano ancora tre mesi alla fine dell'anno dove si acquisiranno i dati definitivi

La popolazione anziana, il calo delle nascite, i trasferimenti di alcuni nuclei familiari giovani verso altri luoghi, hanno inciso per il 5.6% sul calo della popolazione. Invertire il trend e' fondamentale per il mantenimento in vita dei paesi dell'entroterra italiana