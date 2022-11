Cortei per la pace, a Roma in testa gli scout

E' partito da piazza della Repubblica il corteo della manifestazione per la pace a Roma.

In apertura lo striscione Europe for Peace portato da scout e da giovani della Comunità di Sant'Egidio a seguire i rappresentanti delle organizzazioni promotrici e rappresentanti delle istituzioni (sindaci, gonfaloni, presidenti regioni e province).

Il corteo si snoderà attraverso via Terme di Diocleziano, via Cavour, piazza Esquilino, via Merulana per poi arrivare, dopo avere attraversato via Manzoni, in piazza di Porta di San Giovanni. Moltissime le bandiere arcobaleno e gli striscioni. Davanti alla basilica di Santa Maria degli Angeli ne è stato esposto uno con la parola "Pace" declinata dieci lingue. Il corteo Europe for Peace raggiungerà piazza San Giovanni.

Una pace, due piazze. Perchè a Milano, nella manifestazione convocata dal leader del Terzo Polo Carlo Calenda, si riuniranno i non equidistanti, quelli che non vogliono la fine del conflitto ad ogni costo e che, ci tengono a sottolineare, non coniugano la pace con la resa dell'Ucraina. A Roma invece il mondo del pacifismo avrà meno distinguo e più voci. L'associazionismo laico e cattolico, Acli e Arci, i sindacati, la Rete per il Disarmo, con le adesioni di Pd, M5s e l'Alleanza Verdi Sinistra Italia, sfileranno in corteo nella capitale per chiedere un "cessate il fuoco immediato" e un negoziato internazionale: sono attesi in 50mila, ma gli organizzatori sperano 100mila.