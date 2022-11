Civitacampomarano: Scomparsa della minore Asia Altobelli. Prefettura: Per la piÃ¹ ampia diffusione, si pubblica la foto

A seguito di segnalazione da parte della Questura di Campobasso, concernente l'allontanamento/scomparsa della minore ALTOBELLI Asia, nata a Termoli l'11.09.2006 e residente a Civitacampomarano, è stato immediatamente attivato il Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse della Prefettura di Campobasso.

Appena ricevuta la notizia sono state poste in essere, di concerto con l'Autorità Giudiziaria competente, tutte le attività finalizzate al ritrovamento della predetta.

Ieri mattina è salita sull’autobus insieme al fratello per raggiungere il capoluogo di regione dove lei frequenta un corso di formazione mentre il fratello una scuola superiore: giunti a Campobasso le strade dei due fratelli si sono divise. Al momento del ritorno a casa, alle 14, il fratello si è accorto dell’assenza di Asia, che non è mai salita sull'autobus. Il telefono della 16enne non è raggiungibile e, nonostante la perlustrazione di varie zone principalmente di Campobasso, di lei nessuna traccia e nessuno sembrerebbe averla avvistata.

Una segnalazione, da verificare, viene da un ragazzo: quest'ultimo sostiene di averla vista alla stazione ferroviaria di Campobasso, dove sostano gli autobus sostitutivi delle Ferrovie.

Per la più ampia diffusione, si pubblica la foto e si riporta la descrizione sommaria della minore che, al momento della scomparsa, indossava jeans, felpa, giacca nera e scarpe Nike di colore bianco e nero; altezza: metri 1,65; capelli: neri e lunghi; occhi: marroni; costituzione: normale.

Chiunque riconosca la suddetta persona è invitato a contattare senza indugio i numeri di emergenza.