Piscina e teatro, Saia: facciamo chiarezza. Intanto i servizi sono chiusi e per vedere un film bisogna andare a Campobasso

Il sindaco di Agnone Daniele Saia, fa chiarezza sulle tante voci che si rincorrono sulla chiusura della piscina agnonese e su l'interruzione degli spettacoli cinematografici. In una nota sui social spiega che le chiusure sono momentanee. Il teatro e' aperto solo agli spettacoli, e' stata interrotta la proiezione dei film. Continua dicendo che entrambe le strutture nel 2023 saranno oggetto di efficientamento energetico ed altri lavori che taglieranno in parte i costi di gestione.Pertanto lo stop e' provvisorio.

Ma nel frattempo i territoridell'Alto Molise e l'alto vastese rimangono sempre piu' isolati. I bambini che frequentavano la piscina se vogliono continuare la loro attività sportiva devono recarsi a Isernia o Campobasso e per vedere un film bisogna percorrere 64 Km, circa un'ora e oltre di automobile su strade impossibili, per giungere a Campobasso, visto che anche le sale cinematografiche di Isernia sono chiuse.

La Regione Molise per la piscina ha concesso un finanziamento di 331mila richiesto dal Comune di Agnone. I fondi derivano dalla programmazione comunitaria Por Molise Fers-Fse 2014-2020. Il tutto rientra nella Strategia delle Aree Interne (Snai) Alto Medio Sannio. E già dal 2020 si prevedevano la messa a bando per l'affidamento dei lavori, che non ancora sono stati eseguiti. Diventa sempre più difficile vivere in zone interne che costringono gli abitanti ad un isolamento fisico e culturale, lo spopolamento ha le sue giustificazioni , fra l'altro in Italia le chiusure temporanee spessono diventano definitive. E a proposito dell'assenza del cinema in un paese o città, Giuseppe Tornatore dice “Una città senza sale cinematografiche è come una città cieca, è come un volto senza occhi” anche se purtroppo questa buona pratica collettiva, andare a cinema, sta scomparendo e le sale sono sempre piu' vuote.

Di seguito il comunicato del Sindaco Daniele Saia

PISCINA E TEATRO: FACCIAMO CHIAREZZA