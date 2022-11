Serie D, finisce sull’1-1 il derby del Molise tra Vastogirardi e Termoli

La cronaca della gara

Giornata fredda ma serena al Di Tella di Vastogirardi per uno scontro sentitissimo tra due realtà che rappresentano attualmente il massimo livello del calcio molisano. I padroni di casa partono fortissimo e già nel primo quarto d’ora creano tantissime occasioni tra cui una di Lorusso al 4’pt e una di Fiori pochi minuti dopo che vanno a sfiorare il gol e far tremare la difesa giallorossa. Dal canto loro gli ospiti si rendono pericolosi con velocissime ripartenze che danno filo da torcere alle retrovie altomolisane senza però mai rendersi davvero pericolosi. Al 22’pt dopo un’occasione sprecata del numero 9 termolese Filogamo che si allunga in fuorigioco cambia tutto con Fiori posizionato benissimo sul secondo palo a raccogliere e concretizzare un cross dalla sinistra.

Gli adriatici conquistano poi una punizione da ottima posizione centrale quasi al limite dell’area: alla battuta Carnevale la manda però alle stelle. Due minuti dopo Fiori se ne inventa un’altra servendo Canale in area con un preciso pallonetto corto ma l’assistente ravvisa un fuorigioco. Alla mezz’ora gioco fermo per un infortunio subito sempre da Filogamo, rischiosissimo per un eventuale penalty. L’arbitro però non ritiene ci siano le condizioni per la massima punizione. L’azione successiva vede ancora protagonista Fiori che con la collaborazione di Bentos quasi realizza la doppietta. Al 35’pt però Cavaiola ci mette la testa, invece dello zampino, e svettando sulla difesa di casa pareggia concretizzando un cross al centro sugli sviluppi di una punizione. Disattenzione che costa cara alla difesa di casa. Siamo quasi allo scadere della prima frazione quando Filogamo subisce fallo e finisce a terra accusando duramente. Esposito corre ai ripari e lo sostituisce con Balde’.