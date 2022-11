Olivetti day all’Unimol. Toma: “Imprenditore illuminato, modello per i giovani che operano nel mercato della trasformazione digitale”.

“Sono onorato di partecipare ad un evento che, nel ricordo di un imprenditore illuminato come Adriano Olivetti, guarda decisamente avanti perché riunisce giovani talenti, startup e altre realtà importanti che stanno facendo un lavoro straordinario e che forniranno un contributo di qualità sul tema: ‘Il futuro per i giovani, i giovani per il futuro”.

Lo ha detto il Presidente della Regione Molise, Donato Toma, in apertura del saluto istituzionale di questa mattina nell’Aula magna dell’Università degli Studi del Molise, in occasione dell’Adriano Olivetti day’ rassegna annuale, partita nel 2013, dedicata alla figura e alla visione di un grande uomo e imprenditore.

Introdotto dal Rettore di ateneo Luca Brunese, alla presenza di centinaia di studenti, Toma ha proseguito: “La filosofia olivettiana è parte essenziale del nostro patrimonio nazionale economico e sociale, è storia, ma è anche futuro perché nella filosofia sociale di Olivetti c’è dentro l’uomo, con le sue emozioni e la sua capacità critica, la sua visione prospettica.

“Olivetti è stato il Novecento, pur essendo un italiano certamente atipico. La sua capacità di incarnare un mito dell’industria e, nello stesso tempo, l’emblema di una rivoluzione creativa che ha investito il mondo industriale, ne hanno fatto un’icona del Ventesimo secolo, nel mondo.

Ma più che del Novecento, Adriano Olivetti è stato forse l’autentico uomo del futuro. Era avanti ed era in grado di rendere i sogni realtà, di credere nell’evoluzione dell’uomo sia spirituale sia come protagonista della sua affermazione nella società. Il rispetto che aveva per i lavoratori, in una visione nuova e giusta del rapporto tra capitale e lavoro, ha connotato la sua attività di imprenditore sensibile e, al tempo stesso, visionario e concreto.

“Olivetti ha saputo coniugare in maniera originale e proficua la cultura umanistica con quella tecno manifatturiera e ingegneristica. Il suo insegnamento vive nei giovani che oggi presenteranno la loro visione imprenditoriale in cui la creatività e la tecnologia si sposano felicemente.

“La Regione Molise segue con particolare interesse questa evoluzione così rapida ed essenziale per il nostro progresso e per la crescita economica del territorio. Con l’Università c’è un legame forte, certificato da diverse iniziative portate avanti in sinergia. Ringrazio per questo il Rettore Luca Brunese e, nell’ambito specifico e per il convegno di oggi, il Professore di Economia e gestione delle imprese, Michele Modina.

“Lavorare per velocizzare i processi attraverso le tecnologie è oggi determinante – ha detto ancora Toma - lo stesso vale per gli interventi che noi come Regione, e le istituzioni ai vali livelli, mettiamo in campo per semplificare le procedure. Ritengo infine importante evidenziare la qualità forse più innovativa di Adriano Olivetti: ovvero la ferma determinazione nel curare gli aspetti sociali del lavoro, al fine di porre le basi per uno sviluppo del territorio non solo economico ma anche culturale. E’ una visione che tutti dovremmo fare nostra” ha concluso Toma.

Al convegno sono poi intervenuti il grande imprenditore e Presidente di Superpartes Spa e Digital Uiversitas, Gianfausto Ferrari, il Professor Giuseppe Iglieri, docente di Storia contemporanea all’Università degli Studi di Cassino e diversi giovani amministratori e Ceo di imprese di successo che operano nel mercato della trasformazione digitale.