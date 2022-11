L'8 dicembre prenderà ufficialmente il via la stagione invernale sulle piste di Campitello Matese: tutti gli impianti aperti

L'8 dicembre prenderà ufficialmente il via la stagione invernale sulle piste di Campitello Matese. Dopo mesi di lavoro per la messa in sicurezza di tutti gli impianti e le operazioni di manutenzione straordinaria della seggiovia Colle del Caprio e della sciovia San Nicola, la stazione sciistica molisana è pronta ad accogliere tutti gli appassionati della neve, della montagna e dello sci

.Nel ponte dell’Immacolata quindi tutti gli impianti sciistici di Campitello Matese saranno aperti, ad eccezione dell’anfiteatro per il quale si sta studiando un nuovo progetto. Ovviamente nella località sciistica molisana si attende l’arrivo della neve che lo scorso fine settimana ha imbiancato solo la Maiella abruzzese