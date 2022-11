Centri per lo spettro autistico Agnone-Trivento, il bando di gara e' stato ulteriormente prorogato

SI RENDE NOTO CHE SONO STATI MODIFICATI I TERMINI DI RICEZIONE DELLE OFFERTE, COME DI SEGUITO RIPORTATO: Nuova scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 28/11/2022 entro e non oltre le ore 14,00 da consegnarsi presso l’Ufficio Protocollo del Comune Capofila di Agnone (IS), Via G. Verdi 9 - 86081.

Oltre il termine suddetto non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedentemente presentata; in caso di più offerte presentate dallo stesso concorrente,quelle successive alla prima sono considerate inesistenti. Per qualsiasi altra informazione inerente la procedura in oggetto si rimanda al Bando di Gara al Disciplinare di Gara e ai relativi allegati.