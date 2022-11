Sindaco SAIA a Tirana per l'evento conclusivo progetto cooperazione REEHUB PLUS Italia-Albania

In occasione del viaggio in Albania della delegazione del Comune di Agnone per l’evento di chiusura del progetto di cooperazione transfrontaliera IPA-CBC Italia Albania Montenegro “REEHUB PLUS”, mirato allo studio delle tematiche inerenti l’efficientamento energetico dei pubblici edifici, questa sera presso il Palazzo di Città di Tirana, il Sindaco Daniele SAIA ha avuto un lungo e cordiale colloquio con il vicesindaco della capitale Albanese.

Nell’incontro si è avuto modo di parlare delle politiche di sviluppo territoriali dei due Enti. A termine dello stesso è stato donato un simbolo della città. Salutando cordialmente, il sindaco di Agnone ha invitato Andi SEFERl al prossimo evento della Ndocciata del 10 dicembre 2022.