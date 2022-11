Rivalutazione pensioni 2023: aumenti del +7,3%

Con un comunicato sul sito ministeriale è stato annunciato che il ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti ha firmato il decreto che dispone a partire dal 1 gennaio 2023 un adeguamento pari a +7,3% delle pensioni.

L’aumento, come previsto dalla normativa vigente, è stato calcolato sulla base della variazione percentuale che si è verificata negli indici dei prezzi al consumo forniti dall’Istat il 3 novembre 2022.

Va ricordato che parte dell'adeguamento, per le pensioni fino a 2692,32 euro mensili è già stato anticipato sin dal mese di ottobre nella misura del 2% eccezionalmente prevista dal Governo con decreto Aiuti bis.

Per i soggetti interessati quindi la perequazione a gennaio 2023 spetterà per la quota rimanente. Per i dettagli applicativi comunque si deve attendere la publicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale e le successive istruzioni INPS.

Va tenuto conto poi che l'indice ISTAT preso in considerazione non è definitivo quindi ci potrebbe essere un ulteriore conguaglio se l'inflazione quest'anno continuerà a salire.

Importo aumenti pensioni 2023 per scaglioni

Vale anche la pena ricordare che:

la rivalutazione viene attribuita sulla base del cosiddetto cumulo perequativo , considerando come un unico trattamento tutte le pensioni di cui il soggetto è titolare,

, considerando come un unico trattamento tutte le pensioni di cui il soggetto è titolare, l a perequazione non si applica per l'intero indice ISTAT su tutti gli assegni , bensi con il meccanismo progressivo previsto dalla legge 448/1998 (e succ. modd.), ovvero: nella misura del 100% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a quattro volte il trattamento minimo INPS; nella misura del 90% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra quattro e cinque volte il trattamento minimo INPS; nella misura del 75% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.

