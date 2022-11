Serie D, pareggio tra lâ€™Alma Juventus Fano e il Vastogirardi

Alma Juventus Fano 1 - 1 Asd Vastogirardi

11^ giornata Campionato Serie D - Girone F, Stadio 'Raffaele Mancini' - Fano

Marcatori

34'pt Gallo (V), 47'pt Capezzani su rigore (A).



Le formazioni

ALMA JUVENTUS FANO (3-5-2): Bizzini; Bonacchi, Schiaroli (45'st Mistura), Mancini; Niang (21'st Drolé), Zanni (39'st Cecconi), Nappo, Capezzani (25'st Zingaretti), Severini; Serges (21'st Allegrucci), Broso. All.: Mosconi.



VASTOGIRARDI (4-2-3-1): Petriccione; Gallo (29'st Donatelli), Ruggieri, Gargiulo, Canale (29'st Panaro); Antogiovanni, Grandis; Fiori (45'st Iacullo), Bentos (35'st Makni), Calemme (13'st Hernandez); Lorusso. All.: Coletti.



La terna arbitrale

Frasynyak di Gallarate, Nechita di Lecco e Farina di Brescia.



Note

Ammoniti Schiaroli, Ruggieri, Broso, Petriccione, Bentos, Nappo; corner 7-0; recupero 3'pt, 6'st; spettatori 450 circa.



La cronaca della gara

Ottimo pareggio del Vastogirardi che esce indenne dal rettangolo di Fano. Al 90' finisce 1-1. Accade tutto nel primo tempo con i molisani che si portano in vantaggio grazie ad una rete di Gallo al 34'. Il pari dei marchigiani allo scadere di frazione porta la firma di Capezzani su calcio di rigore.

Il Fano si rende subito pericoloso al 4' con colpo di testa si Broso e parata di Petriccione. Al 18' capitan Ruggieri prova a metterla dentro su punizione da posizione molto favorevole, ma Bizzini la para. Pochi minuti dopo Severini riprova sempre di testa, ma ancora Petriccione salva la porta: non si risparmia l'estremo difensore di casa che ugualmente disinnesca un doppio tentativo di Calemme. Al 33' Gallo sforna un tiro imparabile per Bizzini che regala il vantaggio al Vastogirardi. Zanni cerca il pareggio su punizione già al 35' ma la manda alta sulla traversa. Al 47' Niang finisce per terra in area a il direttore di gara commina agli ospiti la massima punizione. Capezzani spiazza Perriccione e pareggia. Il primo tempo termina sull'1-1.



Alla ripresa la partita mostra ancora il perfetto equilibrio tra le due formazioni. Schiaroli ci prova di testa al 51' ma la difesa gialloblù tiene alla perfezione. Ancora Capezzani al 55' guida l'attacco di casa e conquista un corner, terminato poi su tiro di Zanni respinto da Petriccione. Bentos Vasquez al 61' e Fiori al 63' spingono per gli ospiti ma Bizzini non si fa trovare impreparato. Cinque minuti dopo Hernandez Perez ci riprovano e l'estremo difensore di casa fa il miracolo, poi di nuovo Fiori che viene però fermato da Schiaroli a evitare il 1-2. Il Vastogirardi non si arrende e ancora ci provano con Hernandez Perez e Bentos Vasque ma Bizzini oggi è insuperabile: interventi disinnescati al 71' e al 77'. La risposta arriva all'80' con Broso ma la difesa altomolisana c'è. Ancora il Fano all'85' e all'88' si rifà sotto, sempre però controllata dai gialloblù. I minuti di recupero sono 6', e in questo tempo c'è spazio ancora per almeno altre tre palle gol da ambo le parti, ma il risultato finale resta sull'1-1.