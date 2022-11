Molise,Inchiesta per le morti Covid: Il Gip archivia le denunce

«Il Gip del tribunale di Campobasso ha archiviato le denunce fatte da Camilla Caterina e rilanciate dal comitato "Verità e dignità vittime Covid». Lo annuncia sui social l'avvocato Enzo Iacovino, ecco il suo commento Qui

«Le denunce di Camilla Caterina hanno riguardato le comunicazioni dei dati inerenti i posti letto di terapia intensiva e un decesso di una paziente dopo aver stazionato per 30 ore al pronto soccorso. La Procura ha chiesto l’archiviazione di tutto, il Comitato dopo l’opposizione alla richiesta di archiviazione, la Procura, rivalutando la sua posizione, ha stralciato la posizione della paziente deceduta e ora pende un procedimento per omicidio colposo. Il Gip e la sua decisione.

Quanto ai dati inerenti i posti letto di terapia intensiva, il Gip affidandosi alle dichiarazioni dei Nas, ha ritenuto che: in regione tra pubblico e privati i posti letto di terapia intensiva erano in realtà 39 e sono stati correttamente comunicati. Peccato che a smentire i dati dei 39 posti siano stati gli ispettori mandati dal Ministero che oltre a mettere in discussione il numero dei posti letto hanno evidenziato la mancata creazione dei 14 posti letto concessi al Molise per l’emergenza Covid e tuttora non costituiti. Quanto all’omicidio colposo il Gip ha preso atto del fascicolo aperto dopo e grazie all’opposizione fatta dal Comitato.

Quanto alla prospettata pandemia colposa il Gip ha escluso qualsiasi ipotesi di reato per fatto omissivo. Adesso verificheremo attentamente il provvedimento e si deciderà il da farsi in attesa del processo madre fissato a gennaio 2023 per valutare le gravissime responsabilità prospettare dal comitato che hanno portato anche diversi stralci!»