Cultura,"Il mantello di Spinoza", incontro con Marco Dominici a Palazzo Bonanni

Marco Dominici presenterà il suo “Il mantello di Spinoza” (Affinità Elettive Edizioni, 2022) . Un giallo che assume i connotati di un lungo monologo, una confessione: quella dello scrittore Sandro Valeri che espone le proprie idiosincrasie, debolezze e il profondo senso di inadeguatezza che ha sempre contraddistinto la sua vita. “Il mantello di Spinoza” è il titolo di un saggio che sta scrivendo e che non terminerà mai, ma anche quella proiezione dalla realtà e da se stesso che Valeri non è in grado di indossare.







A volte (anzi, spesso) capita di cominciare un libro e dopo un po’ di non aver più voglia di continuare… Con Il mantello di Spinoza è successo il contrario: dopo le prime pagine viene letteralmente voglia di divorarlo!