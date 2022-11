Campobasso - Incontro Giornata italiana della statistica: Il Molise perde 300 residenti al mese

In occasione delle celebrazioni per la dodicesima Giornata italiana della statistica, promossa dall’Istituto nazionale di statistica (Istat) e dalla Società italiana di statistica (SIS), la Sede regionale Istat del Molise, in collaborazione con l’Università degli Studi del Molise, il 15 novembre si è tenuto un incontro dal titolo “Statistics to understand and connect to society, in the search for truth!”nell’Aula “Hans Kelsen” (180 posti) del Dipartimento Giuridico – I Edificio Polifunzionale a Campobasso

Obiettivo dell’incontro è stato quello di mettere in in risalto l’importanza della statistica nella storia, e mettere l’accento su l’eccezionale situazione demografica del Molise, il crescente spopolamento e il costante invecchiamento della popolazione, registrati, in particolar modo, negli ultimi anni.