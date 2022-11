Vastogirardi,impatto tra una fiat 500 e un pullman di linea. Nessun ferito

Intorno alle ore 7.45 di questa mattina un pullman delle autolinee della ditta Di Rienzo partito da Vastogirardi alle ore 7.15 per Isernia, prima di giungere al bivio di Carovilli in località Altavia, impattava con una fiat 500 proveniente dalla carreggiata opposta con una ragazza alla guida. Il pullman non è riuscito nel tentativo di evitare l'impatto ed è finito contro il gard rail . Molto probabilmente l'incidente è avvenuto a causa dell'asfalto viscido e bagnato dall'umidità notturna.

Sul pullman c'erano i pendolari che la mattina da Vastogirardi si recano al lavoro o per altri motivi, ad Isernia. Intervenuti i carabinieri, l'impatto ha causato danni ai mezzi coinvolti ma non si sono registrati feriti.