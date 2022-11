SOA, Sanità pubblica per tutti. Il diritto alla salute resta al primo posto. l'AIOP Molise mette in scena uno show politico e lacrime da coccodrillo.

SOA :Sanità pubblica per tutti .Il diritto alla salute resta al primo posto.' LAiop, "Associazione Italiana Ospedalità Privata" in Molise mette in scena uno show politico e lacrime da coccodrillo.

COMUNICATO STAMPA

In Molise in questi giorni con una certa sfacciataggine la sanità privata operante in Molise alza la cresta.

In una regione dove la sanità privata divora quotidianamente quella pubblica,i cittadini sono costretti a sceglierla senza alternativa.

Lo stato continua con il commissariamento e la la popolazione paga i debiti e anche con la vita.

Che la sanità privata in Molise è un'eccellenza a discapito di quella pubblica di certo non è una novità, non per caso è collegata l'attività nell'ambito dell'organizzazione sanitaria nazionale.

Rimane il fatto che sono stati chiusi ospedali e tagliati servizi territoriali isolando interi territori ,quel poco che è rimasto è senza personale ,questa rimane una tragedia sociale che non giustifica affatto l'arroganza con cui si esposta l'Aiop .

La differenza rimane abbissale sui guadagni , i i consigli di amministrazione vedono sempre di più aumentare i loro introiti , mentre in quella pubblica i cittadini continuano a pagare le tasse senza avere nemmeno i diritti basilari.

Non entriamo nei tecnicismi , lo sa bene la popolazione con gli effetti drammatici sulla propria pelle.

Quando il cane ha sbranato l'osso per diritto aquisito è demenziale dichiarare "menomale che non muore di fame tanto c'è il macellaio che ne vende altri".

Continueremo la nostra lotta anche sul diritto alla salute, in questa regione dove il grande continua a mangiare il piccolo in maniera incessante.

Per il SOA Sindacato Operai Autorganizzati

Per il Movimento dei Molisani a difesa della sanità pubblica

Andrea Di Paolo

Campobasso , 18 Novembre 2022