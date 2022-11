Proseguono le iniziative sulle truffe agli anziani, nell’ambito di una strategia integrata coordinata dalla Prefettura

Proseguono le iniziative, coordinate nell’ambito di una strategia integrata e condivisa in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, volte a potenziare in provincia di Isernia le misure di prevenzione e contrasto dell’odioso fenomeno delle truffe agli anziani.

Dopo gli incontri che hanno già interessato numerosi Comuni del territorio, il Capoluogo isernino vede impegnati gli uomini della Polizia di Stato che, nell’ambito della campagna nazionale “Non siete soli, chiamateci sempre”, hanno incontrato, nel pomeriggio del 16 novembre – in collaborazione con il Centro Sociale “Sabino D’Acunto” e con ASCA - e del 17 novembre – in collaborazione con Auser Molise ed Auser Isernia – gruppi di anziani allo scopo di informarli, quali potenziali vittime, sulle più diffuse modalità attraverso le quali le truffe vengono attuate e fornire loro consigli utili per difendersi dalle subdole tecniche di raggiro.

Peraltro, l’approssimarsi delle Festività Natalizie e la maggiore circolazione di denaro e merci, rende necessaria una maggiore tutela per le fasce “a rischio”, alle quali deve essere dedicata una costante attenzione.

Il personale della Questura ha illustrato in maniera semplice ed efficace, anche attraverso la proiezione di alcuni contributi video, le tipologie di approccio più diffuse utilizzate dai truffatori, indicando gli accorgimenti e le precauzioni da adottare, in casa e fuori, per evitare che i malviventi approfittino della loro vulnerabilità.

L’azione coordinata tesa a fronteggiare tale tipologia di reati, a breve si arricchirà di una nuova linea di intervento che vedrà intensificate le misure di prevenzione e contrasto delle truffe on line che, com’è noto, colpiscono trasversalmente tutte le fasce della popolazione, anche quella più giovane.