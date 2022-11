Ponte 8 dicembre 2022: scuole chiuse anche il 9-10 in sei regioni, Molise, Calabria, Piemonte, Puglia, Veneto, Provincia autonoma di Bolzano.

L’8 dicembre le scuole resta chiusa per la festività dell’Immacolata Concezione. Quest’anno la festa cade di giovedì. In quali scuole è previsto il ponte che include anche venerdì 9 e sabato 10 dicembre? Il calendario scolastico regionale lo prevede in sole 6 regioni, ma non bisogna escludere che anche le scuole di altre regioni possano optare per questo lungo ponte.

La prossima pausa didattica prevista nelle è l’8 dicembre 2022, per l’Immacolata concezione. I calendari regionali prevedono un ponte che include anche il 9 e 10 dicembre (quindi dal giovedì alla domenica) con rientro fra i banchi il 12 dicembre, nelle seguenti regioni:

Calabria,

Molise,

Piemonte,

Puglia,

Veneto,

Provincia autonoma di Bolzano.

Nelle regioni che non lo prevedono, le scuole hanno la facoltà di prevederlo autonomamente (autonomia scolastica), nel rispetto dei 200 giorni minimi di lezione da garantire ogni anno. Per cui, non è possibile escludere che anche le scuole di altre regioni scelgano di concedere al personale e agli studenti un ponte lungo, prima delle vacanze natalizie.