Uncem compie 70 anni, Paglione presidente Uncem Molise: Dal 1952 ad oggi, la montagna non più margine ma luogo delle nuove opportunità

Il 20 novembre 1952 nasceva l’Uncem. L’Unione nazionale dei Comuni e degli Enti montani. Compie 70 anni l’Associazione, che muove impegno e passione a partire dall’articolo 44 della Costituzione e dai “provvedimenti in favore delle aree montane”. Uncem costruisce unità e coesione del Paese attorno ai territori e alle comunità, e in sette decenni, ha visto completamente cambiare il ruolo delle aree montane e dei Comuni, piccoli e grandi.

Le dichiarazioni di Candido Paglione sindaco di Capracotta e presidente Uncem Molise:

Oggi l’Uncem compie 70 anni: un bel traguardo e anche una grande responsabilità per la nostra Associazione che rappresenta e da voce ai territori e alle comunità delle montagne italiane, dalle Alpi agli Appennini, fino alle Isole.

Quasi la metà dei comuni, ben 3.850, che rappresentano oltre il 50% dell’intero territorio italiano, sono, infatti, la montagna del nostro Paese. Una parte importante della penisola che è custode e dispensatore di una serie di servizi ecosistemici – a cominciare dall’acqua - che toccano la vita quotidiana di tutti noi, anche di coloro che vivono lontano dalle montagne.

L’Uncem fu istituita proprio per rappresentare e dare voce ai territori e alle comunità delle montagne italiane.

Oggi, nonostante tutte le difficoltà, da emblema della marginalità, la montagna è diventata il luogo delle nuove opportunità, dove si può vivere e anche fare impresa.

E, tuttavia, siamo ancora a rivendicare il diritto a restare e a poter vivere in maniera dignitosa nei nostri paesi. A cominciare dalla piena e duratura esigibilità dei diritti fondamentali che non può essere la risultante di un banale calcolo ragionieristico, ma qualcosa di più complesso che deve necessariamente passare per una riconsiderazione piena di tutti i territori, a prescindere dalla quantità di persone che li abitano.

E’ proprio questa la sfida delle nostre montagne, che oggi chiedono alla politica di abbandonare gli atteggiamenti compassionevoli e di accompagnare e sostenere con convinzione, invece, tutte le buone pratiche in atto nelle nostre comunità.

Buon compleanno e lunga vita all’Uncem!

Candido Paglione