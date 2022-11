Serie D, reti bianche al â€˜Di Tellaâ€™ tra Vastogirardi e Fc Matese

Asd Vastogirardi 0 - 0 Fc Matese

20 novembre 2022, 12^ giornata Campionato Serie D-Girone F, stadio "Di Tella" Vastogirardi



Le formazioni

ASD VASTOGIRARDI

Petriccione, Canale (Panaro 44'st), Gallo, Gargiulo, Ruggieri, Grandis, Fiori, Antogiovanni, Lorusso (Makni 38'pt), Calemme, Bentos.

Panchina: Piga, Sciarretta, Donatelli, Ciocca, Scafa, Iacullo, Mocanu.

All. Tommaso Coletti



FC MATESE

Palombo, Szyszka, Setola, Ricciardi (Rodi 44'st), Nocerino, La Gamba, Carnevale (Sacko 6'st), Ricamato, Sorrentino, Langellotti, Masi (Salatino 6'st).

Panchina: Governali, Setola, Rabini, De Rosa, Palladino, D'Andrea.

All. Corrado Urbano



La terna arbitrale

Chieppa (Biella), Scipione (Firenze), Zugaro (L'Aquila).



Note

Langellotti (M.) (amm. 43'pt), Szyszka (M.) (amm. 8'st) Setola (M.) (amm. 25'st), Canale (V.) (amm. 25'st), Crudele (dir. V.) (amm. 25'st)



La cronaca della gara

Al 4'pt già gli undici di Coletti sono propositivi con due azioni dirette in porta avversaria di cui una particolarmente pericolosa: Gallo dalla sinistra scodella un cross in area l'indirizzo di Lorusso che svirgola di testa ma non riesce ad imprimere potenza davanti a Palombo: Fiori dietro di lui ci mette la punta del piede ma non controlla la deviazione e manda fuori. Ancora Fiori e Lorusso protagonisti al 14'pt con il primo che serve sapientemente il secondo infilatosi tra le linee della difesa ma neanche stavolta il colpo del gol arriva. Grande brivido al 21' ancora con i padroni di casa, stavolta su corner c'è Ruggieri di testa che va davvero vicinissimo alla rete ma Palombo si inventa una parata in controtempo e salva la porta. Un minuto dopo Lorusso spreca un'occasionissima a porta vuota sbagliando un controllo e facendosi rubare la palla tra i piedi da un portiere avversario in stato di grazia. Continuano le occasioni per il Vastogirardi ma manca solo il gol. Alla mezz'ora la formazione di casa gioca continuamente avanti costringendo i matesini a chiudersi a riccio. La loro prima occasione debole giunge proprio al 33'pt su corner, che viene però prontamente disinnescato dalla difesa altomolisana. Langellotti al 43'pt a metà campo si prende un giallo evitabile per trattenuta su Gallo. L'azione successiva uno sfortunato Lorusso si mangia un'altra super occasione con Palombo che ancora una volta fa il miracolo.



Si torna in campo a reti bianche e formazioni invariate come anche gli animi. Poco dopo mister Urbano fa entrare l'ex gialloblù Salatino e Sacko e proprio quest'ultimo si rende protagonista della prima azione utile dei matesini, senza comunque andare a gol. All'alba della mezz'ora la partita si scalda, i matesini diventano più aggressivi e commettono diversi falli, tanto che il dg del Vastogirardi si becca un giallo per proteste. Ciononostante la partita è ancora dominata dagli uomini di casa con un Lorusso affamato di riscatto che ancora prova almeno altre due volte a trovare un gol che non vuole arrivare. Termina a reti bianche la gara e rimane invariata la distanza di un punto in classifica tra le due compagini.