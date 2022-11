Il presidente Toma incontra la delegazione parlamentare del Molise.

Questo pomeriggio, presso la sede della Giunta regionale del Molise, si è tenuto un incontro che ha visto la partecipazione del presidente Toma e della delegazione parlamentare del Molise composta dai Senatori Claudio Lotito e Costanzo Della Porta e dagli Onorevoli Lorenzo Cesa e Elisabetta Lancellotta.

I temi oggetto di riflessione e confronto hanno riguardato le criticità occupazionali in sanità e il Programma Operativo nelle sue varie sfaccettature, alla luce di quanto previsto dal D.M. n. 70/2015 che pone prescrizioni particolarmente penalizzanti per il Molise.

Si è convenuto sulla necessità di attivare l’interlocuzione con il tavolo istituzionale governativo – peraltro già richiesta dal presidente della Giunta regionale – al fine di avviare a soluzione le problematiche emerse nel confronto, anche sulla scorta delle istanze pervenute dal territorio.

Il presidente Toma ha espresso massima soddisfazione per la disponibilità e la condivisione delle azioni da intraprendere manifestate dai rappresentanti parlamentari del Molise.