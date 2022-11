Amadori annuncia 700 assunzioni, dagli ingegneri ai magazzinieri

Il gruppo Amadori pronto ad assumere. Il colosso agroalimentare romagnolo ha avviato un percorso di selezione per oltre 700 persone. L'azienda, che ha da poco effettuato un cambio al vertice con l’uscita dell’ad storico Francesco Berti e il ritorno della famiglia Amadori alla guida, sta cercando figure ad ogni livello professionale: dagli addetti alla produzione ai magazzinieri, da figure tecniche e ingegneristiche, legate alla manutenzione dei macchinari, a diversi ruoli tecnico-amministrativi, oltre a figure in ambito Hr, marketing, It e commerciale. I nuovi assunti lavoreranno in Romagna, per gli stabilimenti produttivi di Cesena e Santa Sofia (Fc), per i siti in Abruzzo, a Mosciano S. Angelo (Te) e per le altre sedi in Italia.

Per facilitare il processo di selezione, Amadori ha riprogettato tutta la sezione «Lavora con Noi» del sito dove sono elencate le opportunità di lavoro. Nel complesso il gruppo Amadori dà lavoro oggi a quasi 9.500 persone, di cui 51% donne e il 49% uomini, in rappresentanza di oltre 80 nazionalità differenti. «Una comunità varia e integrata, che rappresenta la nostra forza ed esprime al meglio i valori aziendali», ha dichiarato in un nota Flavio Amadori, presidente di Amadori.

Il piano di assunzioni su larga scala si spiega guardando ai numeri del gruppo. Vista la crescita a doppia dello scorso anno e gli investimenti importanti degli ultimi anni, Amadori punta a raggiungere i 2 miliardi di euro di fatturato nei prossimi 5 anni.