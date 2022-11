Prefettura Campobasso: Stagione invernale 2022/2023. Piano neve.

Si è tenuta oggi in Prefettura la riunione per la predisposizione delle misure necessarie a fronteggiare eventuali emergenze connesse all’andamento meteorologico durante la stagione invernale 2022/2023.

All’incontro hanno preso parte i rappresentanti della Provincia, del Comune di Campobasso e di San Massimo, della Questura, del Comando provinciale dei Carabinieri, del Comando provinciale della Guardia di Finanza, della Sezione di Polizia stradale, del Comando dei Vigili del Fuoco, della Capitaneria di Porto, del Servizio Regionale di Protezione Civile, dell’A.S.Re.M., del Servizio 118, della C.R.I., dell’ANAS, del Centro Operativo Autostradale e della Direzione 7° Tronco autostradale di Pescara, della società Servizi e Ambiente s.p.a., della società Funivie del Molise, di R.F.I., di ENEL e di Telecom Italia.

Nell'occasione i partecipanti hanno relazionato in merito alla predisposizione di tutti gli interventi propedeutici di rispettiva competenza, garantendo l’immediata disponibilità di uomini e mezzi adeguati per affrontare, in particolare, emergenze di tipo nivologico.

Sono state altresì esaminate le questioni di interesse comune finalizzate alla ottimale gestione delle risorse in campo, nonché a facilitare il flusso informativo in situazioni di criticità, a conferma della stretta collaborazione tra le istituzioni chiamate a vario titolo ad intervenire, anche con il supporto delle associazioni di volontariato.

La riunione odierna fa seguito a quella del Comitato Operativo per la Viabilità della provincia di Campobasso, anch’essa finalizzata all’approvazione del Piano Neve 2022/2023, che vede confermati i siti di stoccaggio e filtraggio già individuati per la scorsa stagione e gli impegni relativi allo sgombero neve nei vari tratti stradali della provincia.

Particolare attenzione è stata dedicata agli adempimenti connessi all’imminente avvio della stagione sciistica di Campitello Matese, anche con riferimento alla pianificazione dei necessari servizi sanitari in loco.