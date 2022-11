La 'Ndocciata di Agnone tra mercatini, street-food, convegni, concerti, spettacoli teatrali, intrattenimento e serate musicali.

Il programma nella sua interezza, di tutto il mese di dicembre , verrà presentato alla stampa martedì 29 novembre alle 9.00, presso la Sala Riunioni del Comune di Agnone (in Via Verdi 9, ndr.) in una conferenza stampa tenuta dal Sindaco Daniele Saia.

Il Primo Cittadino ha intanto espresso entusiasmo e gratitudine per il grande lavoro portato a termine sinora: “Vedere così tanti Amministratori collaborare insieme ad Associazioni, Enti e Professionisti dei diversi territori è un’ulteriore testimonianza di ciò che noi Molisani siamo in grado di fare, per portare in alto le nostre tradizioni e la nostra cultura. Un plauso va a tutti coloro i quali hanno già lavorato e lavoreranno duramente al progetto

. Un’iniziativa, che siamo certi, restituirà visibilità all’intera regione per l’intero mese di dicembre, consentendoci di divertire e intrattenere cittadini, villeggianti e turisti. Si tratta - ha spiegato Saia - di un’operazione di marketing territoriale che confidiamo possa essere il primo step di una linea programmatica in grado di attirare presenze di una portata sempre maggiore, in più momenti dell’anno. Naturalmente - ha concluso il Sindaco - un ringraziamento particolare va alla Presidenza della Giunta Regionale e all’Assessorato al Turismo che sostengono l’intero calendario di eventi. Inoltre esprimo a nome di tutti gratitudine al personale dei vari Comuni impegnato nella fattiva realizzazione del progetto”.