Capracotta-Paglione dice BASTA! Alla prima bozza d’inverno il piano neve della Provincia di Isernia va in tilt

Basta! Alla prima bozza d’inverno il piano neve della Provincia di Isernia va in tilt. Eppure si sapeva da giorni - adesso le previsioni meteo sono un po’ più precise – che queste sarebbero state giornate di neve. Purtroppo alle prime difficoltà i problemi sono riemersi, lasciando tutti in una situazione precaria.

Candido Paglione, sindaco di Capracotta nella sua nota sui social, esordisce con un BASTA! Questa mattina Capracotta e altri paesi dell'Alto Molise, si sono svegliati con la neve, e le previsioni meteo, annunciano altre nevicate. Purtroppo sono bastati pochi centimetri di neve a creare disagio alla circolazione , i collegamenti con Agnone e gli altri centri sono difficoltosi. Dalle immagini risulterebbe che nessun mezzo spazzaneve della provincia di Isernia, abbia provveduto allo sgombero e pertanto il sindaco richiama l'attenzione allo scarso funzionamento del piano neve 2022/23 della provincia e chiede “di sederci intorno a un tavolo a lavorare, insieme, per superare definitivamente questa condizione.”

Le dichiarazioni di Paglione:

Stiamo lavorando da anni per trasformare quella che era una sciagura in una opportunità, in una chance di rivalsa e di sviluppo. La neve, altrove, è sfruttata a fini turistici e di sviluppo.

Da noi fa ancora paura. E questo soprattutto perché non siamo stati capaci di dotarci di tutte le strutture, i mezzi, gli uomini, necessari a fronteggiare le emergenze.

Sia chiaro, sono perfettamente consapevole che la Provincia non è più attrezzata per via dei continui tagli.

Ma questo non è più un alibi. Abbiamo bisogno di dare risposte concrete ai nostri cittadini, a chi ha deciso di restare e investire nel nostro paese. Queste, invece, sono le situazioni spiacevoli che ci ritroviamo ad affrontare alla prima nevicata della stagione. Ci riempiamo la bocca con parole come turismo e sviluppo ma poi costringiamo i nostri visitatori, che pure sono numerosi e apprezzano la qualità della nostra offerta - perché nonostante tutto si va avanti - a fuggire perché timorosi di rimanere bloccati per qualche centimetro di neve.

Adesso basta: le risorse ci sono, le capacità anche. E’ arrivato il momento di superare definitivamente questa condizione.

La montagna è lavoro e impresa, è la nostra casa!

Chiedo, con ancor più vigore, di sederci intorno a un tavolo a lavorare, insieme, per superare definitivamente questa condizione.