Sanità: anche Villa Maria dimette i pazienti e chiude le attività di ricovero di medicina e chirurgia

Un nuovo stop alle prestazioni sanitarie private. La Casa di cura Villa Maria chiude, con la sola eccezione dei pazienti sottoposti a interventi per protesi ortopediche. Da oggi sono state interrotte tutte le attività di ricovero di medicina e chirurgia e le prestazioni erogate in regime di accreditamento con il Servizio sanitario Nazionale. Lo annuncia la stessa struttura imputando la decisione alla comunicazione con cui la Asrem ha disposto di non accettare né contabilizzare le fatture per prestazioni di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale nell'ultimo bimestre del 2022. Una comunicazione definita da Villa Maria “grave e lesiva per la nostra struttura”.