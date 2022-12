Isernia corso BLSD Pediatrico per la rianimazione cardiopolmonare e le manovre di disostruzione delle vie aeree

L'agenzia di servizi per l'infanzia lucaonline ha organizzato un corso BLSD Pediatrico (Pediatric Basic Life Support Defibrillation) per la rianimazione cardiopolmonare e le manovre di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica.

Il corso, patrocinato dal Comune di Isernia, è svolto dalla dott.ssa Daniela Padula ed è gratuito. Il corso, che ha già visto una prima data il 9 ottobre 2022, si terrà nella Sala Raucci del Comune di Isernia nelle date del 6 dicembre 2022 e il 10 gennaio 2023 (ormai complete). In considerazione del gran numero di richieste sono state programmate ulteriori 2 date, il 7 febbraio e il 7 marzo del 2023.

Stante il limitato numero di posti disponibili (non oltre 20) per ogni incontro, si consiglia la prenotazione su lucaonline.it oppure tramite app.

Si coglie l'occasione per ringraziare il sindaco Piero Castrataro e l'amministrazione tutta per la sensibilità dimostrata nei confronti di questo progetto formativo di elevata importanza sociale che crea una catena di supporto e assistenza alle famiglie per tutelare il benessere e la salute dei bambini.