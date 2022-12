CGIL MOLISE: Daniele Capuano confermato alla guida della Filcams

Nella giornata odierna si sono svolti i lavori congressuali della FILCAMS CGIL Molise, categoria che rappresenta i lavoratori del commercio, dei servizi e del turismo.

I delegati hanno sostenuto all’unanimità il documento “Il Lavoro crea Futuro” che ha come primo firmatario il Segretario Nazionale Maurizio Landini. Al congresso hanno presenziato Il segretario generale della CGIL Molise, Paolo De Socio, il coordinatore Regionale della FILCAMS Abruzzo-Molise Lucio Cipollini, i segretari della categorie del commercio di CISL e UIL Stefano Muracchio e Pasquale Guarracino.

La conclusione dei lavori è stata affidata a Federico Antonelli della direzione nazionale della FILCAMS CGIL. L’interessante dibattito è stato arricchito dai contributi della direttrice di Confcommercio, Irene Tartaglia e dal Presidente dell’Ordine dei Consulenti Stefano Pacitti che, tra le altre cose, hanno richiamato la valenza dei rapporti collaborativi tra i diversi soggetti della rappresentanza soprattutto in periodi particolari e di crisi diffusa come quelli che stiamo vivendo. Il Segretario uscente Daniele Capuano ha proposto una relazione contenente una sorta di bilancio sociale sulle attività svolte e ha tracciato un percorso convincente per il futuro di una categoria che segue settori strategici - come il turismo e il commercio - non solo per il Molise ma per l’intero sistema Paese. Al termine dei lavori Daniele Capuano è stato confermato, con ampissima maggioranza (98,5%), Segretario Generale della FILCAMS CGIL MOLISE. Al Segretario e al gruppo dirigente della FILCAMS sono giunti gli auguri di buon lavoro da parte di tutta la CGIL.

Campobasso 7 dicembre 2022