SanitÃ , Tar Molise sospende efficacia decreto Commissario

CAMPOBASSO, 07 DIC - Il presidente del Tar Molise ha emanato un Decreto presidenziale, inaudita altera parte, con il quale sospende l'efficacia del Decreto Commissariale del 27 ottobre scorso e gli atti conseguenti.

Il decreto del Tar stabilisce che il 'Gemelli Molise' debba "rimanere in condizione di eseguire, per il Servizio sanitario, le seguenti prestazioni: prestazioni salvavita, prestazioni di ricovero con classe di priorità 'A' o superiore, assistenza ai pazienti in terapia intensiva o bisognevoli di ricovero postoperatorio".



Il Tribunale ha dunque accolto l'istanza di misura cautelare che era stata avanzata dallo stesso 'Gemelli Molise' con un ricorso contro il commissario ad acta della sanità molisana e contro la Regione Molise e ha fissato la camera di consiglio, per entrare nel merito, all'11 gennaio 2023. (ANSA).