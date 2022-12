Ndocciata,Sul palco delle autoritÃ  nessun rappresentante del centro sinistra molisano e del M5S

Alla grande manifestazione di Agnone La Ndocciata non poteva saltare agli occhi anche di un osservatore poco attento che sul palco riservato alle autorità, il centro destra molisano e nazionale era rappresentato da tutti i suoi rappresentati, erano assenti Lotito e Cesa. A livello regionale c'era il presidente Toma e tutta la sua giunta, a livello nazionale il ministro alla cultura Sangiuliano del governo Meloni, l'on Lancellotta e il senatore Della Porta e il sottosegretario alla cultura Sgarbi. In rappresentanza del centro sinistra molisano e del M5S sul palco nessun consigliere regionale o altra rappresentanza politica.

L'attuale amministrazione del Sindaco Daniele Saia e' stata eletta con una lista che si chiama Nuovo Sogno Agnonese che fin dalla nascita si è definita come una aggregazione politica di centro sinistra. E' pur vero che fra gli eletti della amministrazione Saia sono presenti consiglieri e assessori già in precedenza candidati con liste di centro destra, ma appare strano che un sindaco di centro sinistra non viene affiancato in una manifestazione cosi popolare, vista da migliaia e migliaia di persone, da rappresentati della propria area politica di appartenenza e dai rappresentanti del M5S con i quali probabilmente il PD si confronterà sui programmi per eventuali alleanze strategiche in vista delle elezioni regionali del 2023.

Il palco era tutto per il centro destra, come se non esistessero altre aree politiche alternative degne di esserci. E' pur vero che granparte del Pd Molisano era impegnato a Termoli per l'arrivo di Stefano Bonaccini che si candida alla segreteria del PD, ma in questi casi la presenza era d'obbligo. Il consigliere Greco invece e' stato visto tra il pubblico come qualsiasi spettatore