Giovanni Minicozzi Ã¨ morto, addio al volto piÃ¹ noto e stimato del giornalismo molisano

Giovanni Minicozzi volto e penna del miglior giornalismo molisano è morto questa mattina all'età di 73 anni presso la sua abitazione. Uomo dalla schiena dritta, protagonista di note trasmissioni televisive, e' stato lui l'ideatore, conduttore dell'approfondimento politico televisivo Moby Dick.

Penna pungente, veritiera, coraggiosa, nessuna paura dei potenti e soprattutto uomo dagli alti valori, sempre vicino agli ultimi. Non si è mai smentito, sempre coerente con sue idee,. Il giornalismo molisano e' in lutto, e la sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile, e resta il rimpianto di quanto poteva ancora dare con la sua competenza, professionalità e la inesauribile umanità che riversava nel suo lavoro. Lo piange il popolo molisano che in lui vedeva la voce che sapeva e voleva portare in emersione anche i lati poco trasparenti di ogni problema sociale-politico. Si è battuto sempre per il diritto alla salute, i diritti dei lavoratori, dei diversamente abili dei poveri e degli indifesi. Il suo modo di fare giornalismo era da grande professionista, umile, riusciva a farsi ascoltare e capire da tutti con il suo eloquio semplice, non aveva bisogno dei paroloni, a dimostrazione della padronanza e la conoscenza approfondita della materia.

Era un uomo disponibile, generoso, amava sostenere professionalmente le giovani leve del giornalismo e soprattutto la stampa libera. La redazione di Altomolise.net non dimenticherà mai il suo sostegno che generosamente ci ha messo a disposizione. Era presente all'inaugurazione della nostra sede ben sei anni fa e in questi anni ogni volta che serviva il suo splendido supporto non si è tirato mai indietro. L'ultima volta due anni fa , in Piazza Unità d'Italia dove condusse mirabilmente il confronto tra i tre sindaci candidati,

Caro Giovanni, non ti dimenticheremo mai, sei e resterai un faro per noi di Altomolise.net e per il popolo molisano, ti salutiamo nel tuo ultimo viaggio con le lacrime agli occhi.

I suoi funerali si terranno nel pomeriggio di domani, 16 dicembre, a Campobasso, a partire dalle ore 16 presso la chiesa di San Giovanni Battista.

Sentite condoglianze alla famiglia

Redazione Altomolise.net