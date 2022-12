70anni di matrimonio, nozze di ferro per Maria Antonietta Di Ciocco e Armando Ferrelli

Maria Antonietta Di Ciocco e Armando Ferrelli oggi festeggiano il settantesimo anno del loro matrimonio. Dunque sono “Nozze di Ferro” e c on il ferro , simbolo di questo anniversario, si vuole conferire alla coppia un emblema che ne sottolinea il sempre maggior valore conquistato. Il ferro indica l’indistruttibilità , la tenacia e la resistenza che la coppia ha fatto propri. Maria Antonietta era poco più di una bambina aveva 18 anni, e Armando ne aveva 23 quando presso la Chiesa di Sant'Antonio Abate di Agnone, si scelsero per la vita e la loro unione e' veramente di ferro. Oggi lei 88enne e lui 93enne si amano come allora e sono uniti più di prima. La famiglia è cresciuta, ha regalato loro nipoti e pronipoti ed emozioni oggi i figli Antonio, Patrizia, Rossella e Michele e i nipoti tutti li vogliono ringraziare per essere stati e sono dei genitori adorabili.

Per Maria Antonietta e Armando ecco il messaggio di augurio dei nipoti:

“Cari nonni, Armando e Maria, oggi, 70 anni fa, avete unito il vostro amore e le vostre vite con il rito del matrimonio. Noi figli e nipoti, ci teniamo a ricordare questo giorno, come simbolo di un amore, che è andato al di là di ogni sacrificio, difficoltà e malattia. Insieme avete superato anche il covid, tu nonno che ti sei battutto perché la nonna venisse dimessa dall'ospedale dopo più di un mese di ricovero e che fino a quando le forze te l'hanno permesso le hai portato la colazione a letto ogni giorno. Oggi nonno Armando devi essere forte per noi ma soprattutto per la nonna, che ti vuole ancora al suo fianco. Un augurio ai nostri carissimi Nonni, di poter continuare a vivere la loro vita insieme, supportandosi a vicenda e continuando a gioire delle piccole cose che la vita ogni giorno ci regala.”