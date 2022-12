Serie D, reti bianche tra Montegiorgio e Vastogirardi

Il Vastogirardi torna dalla trasferta marchigiana contro il Montegiorgio con un buon punto a seguito di una partita conservativa in vista dell'infrasettimanale del 21 dicembre. La gara parte subito con i gialloblù spinti da una bella iniziativa di Makni al 2'pt. Al 4' però c'è anche una prima conclusione per Cadoni che sfonda sulla propria corsia e mette alla prova petriccione Petriccione. Poi al 14' pt è Zancocchia a tu per tu con l'estremo difensore altomolisano, che alza sulla traversa. Buona uscita anche su un angolo di Tenkorang lanciato a rete. Al 26' pt Bentos imbeccato da Gallo tenta la conclusione centrale con un tiro che però risulta strozzato e finisce tra le braccia di Forconesi. Al 31' batti e ribatti in area del Montegiorgio con Modesti che tenta la conclusione a lato e Iacullo che infine la manda fuori. L'occasionissima per il Vastogirardi arriva però al 45'pt: Ruggieri sgancia un missile terra-aria dai 40 metri, Forconesi non trattiene e Khoris a rimorchio, da pochissimi metri, non centra la porta avversaria. Un minuto di recupero e si torna negli spogliatoi a reti bianche.

Si torna in gara con Iacullo che tenta la conclusione dalla distanza al 4'st, ma finisce alto. Poco dopo è cardoni che prova a lanciare Tenkorang senza successo. Si sfiora il gol per ben tre volte attorno alla mezz'ora della seconda frazione: prima con Baraboglia che ci prova di testa da calcio d'angolo, al 24'st, poi con De Angelis che tenta una punizione a uscire dal limite dell'area. Ma la più clamorosa è di Calemme, al 33'st, che però non riesce a concretizzare. Il Vastogirardi si rende ancora pericoloso con Gallo quando manca ormai pochissimo alla chiusura, mentre poco prima era stato Pampano, al 38'st, a cercare il gol: Petriccione si distende e salva la porta. Ultimi minuti contrassegnati da alcuni cambi in casa, con mister Baldassarri che mette dentro Del Rosso e Vignaroli per la spinta finale; più parsimonioso mister Coletti, con una rosa oggi ridotta, che si concede solo un cambio alla mezz'ora. Il risultato resta comunque invariato, con poco altro da segnalare negli ultimi giri di lancetta



Montegiorgio calcio 0 - 0 Asd Vastogirardi

16^ giornata campionato Serie D 2022/23, 17 dicembre, Stadio 'Tamburrini' - Montegiorgio



MONTEGIORGIO CALCIO

Forconesi, Marini, Morganti, De Angelis, Baraboglia, Diop, Cardoni (45' st Vignaroli), Monza (45' st Del Rosso), Tenkorang (23' st Antichi), Albanesi (28' st Pampano), Zancocchia (11' st Santoro).

Panchina: Traini, Perini, Monterotti, Maranesi.

All. Baldassarri



ASD VASTOGIRARDI

Petriccione, Panaro, Gallo, Antogiovanni, Ruggieri, Modesti, Makni, Iacullo, Khoris (27'st Canale), Calemme, Bentos Vasquez.

Panchina: Piga, Sciarretta, Donatelli, Ciocca, Sergio, Solimeno.

All. Coletti



Terna arbitrale

Lorenzo Nencioli (Prato), Andrea Mongiello (Chieti), Domenico Colonna (Vasto).



Note

ammoniti Diop (M.) e Makni (V.)