Bagnoli del Trigno, Mostra del Presepe artistico piÃ¹ gande del Molise

Il presepe artistico più grande del Molise, realizzato per il dodicesimo anno consecutivo a Bagnoli del Trigno, è aperto al pubblico dall'8 dicembre. Per il ponte dell'Immacolata la mostra ha già registrato il record di presenze con tantissimi visitatori che hanno raggiunto il borgo molisano anche da fuori regione.

Le prossime aperture: sabato 17 e domenica 18 dicembre e poi dal 23 dicembre tutti i giorni fino all'8 gennaio, dalle 16:00 alle 19:30. Nei giorni di festa e nelle domeniche la mostra sarà aperta anche di mattina.



Oltre al Presepe artistico più grande del Molise, a cui è dedicato un intero piano all'entrata dell'edificio (visitabile anche da persone con disabilità), ai piani superiori sono allestite le sale del Museo delle tradizioni, con raccolta di beni materiali e immateriali della civiltà contadina, la sala con i 15 presepi in gara per il concorso dei presepi artigianali, il museo delle natività con tutte le opere donate negli anni.

Alcune particolarità della XII Edizione:

- Albero di Natale naturale (abete bianco pettinato), donato dai volontari alla comunità bagnolese. Illuminato con led a basso consumo energetico e addobbato con i fiori di grano realizzati a Jelsi

- Nuovi personaggi e scene in movimento



- Casacca Bagnolese realizzata e donata dalla signora Filomena D'Onofrio

- Nuove scenografie e disposizione del presepe



visitatore potrà ammirare in ogni edizione un nuovo presepe e tantissime novità, appositamente create per consentire a chi ha raggiunto il paese da lontano di tornare per visitare sempre qualcosa di nuovo.

All'interno della mostra è possibile trovare un piccolo mercatino con tante creazioni realizzate e donate dallo staff lontano dal paese; un modo per far contribuire anche i bagnolesi non residenti.

L'ingresso è totalmente gratuito e lo staff dell'Associazione Culturale "Gruppo Volontariato Bagnolesi" è felice di accogliervi a Bagnoli, proprio sotto il campanile della Chiesa di S.Maria Assunta, nel borgo di Bagnoli, a pochi passi dal Castello e dalla piazza del Paese.