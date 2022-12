Bennato ad Agnone costa caro: per una famiglia di 4 persone 100 euro, divertimento vietato agli svantaggiati

Ieri sera il concerto ad Agnone presso il teatro Italo Argentino dell'artista Edoardo Bennato. Il teatro ha registrato il tutto esaurito. Il concerto come prevedibile ha riscosso un grande successo tra il pubblico che ha espresso il proprio gradimento con una grande partecipazione.

Del resto Edoardo Bennato è un vero cantastorie che da quarant’anni immortala con le sue canzoni il mondo odierno, fatto di buoni e cattivi, sbeffeggiando i potenti e inneggiando alla forza umana della gente, passando per il più classico tra i sentimenti ispiratori dei poeti della canzone, l’amore. Si è esibito in un concerto ad alto contenuto Rock&Blues proponendo i suoi brani più celebri e una selezione di nuove canzoni tratte dall’ultimo album ‘Non c’è’. Due ore di musica coinvolgenti e l’interazione con il pubblico per un evento da vivere dall’inizio alla fine. Tante emozioni tra brani e melodie che sono entrati a far parte del nostro immaginario collettivo a cui sarà difficile resistere. Un'occasione per ritrovare, attraverso il potere della musica, vibrazioni ed emozioni che fanno bene all’anima.

Ad affiancarlo sul palco la BeBand, la formazione storica che lo segue da anni, composta da Giuseppe Scarpato - chitarre, Raffaele Lopez- tastiere, Gennaro Porcelli - chitarre, Arduino Lopez - basso e Roberto Perrone - batteria.

Il costo del biglietto per l'ingresso è stato di 25 euro con la prevendita in loco. I costi per l'ingresso ad un dei concerti di Bennato variano dai 25 euro ai 35, come scritto su Ticketone. Ma ad Agnone per gli eventi per le feste natalizie la regione Molise ha stanziato ben 134mila euro, di conseguenza, un cittadino era portato a pensare che , visto i finanziamenti regionali, il biglietto d'ingresso fosse a carico del comune e per i cittadini solo un biglietto con un costo simbolico.

Facendo i conti in tasca ai cittadini, una famiglia di quattro persone, ad Agnone, per uno svago ieri sera doveva esborsare circa 100 euro che di questi tempi non sono pochi. Se poi la stessa famiglia avesse scelto di partecipare a tutti gli eventi la somma da esborsare era improponibile. Per assistere allo spettacolo di Max Giusti il biglietto è costato 20 euro a persona, Per il Mago Silvan 15 euro, per due grandi artisti come Ambrogio Sparagna e Beppe Servillo 6 euro, e per gli altri spettacoli a venire ancora non si conoscono i costi. Forse il comune per andare incontro al sano divertimento delle famiglie si sarebbe dovuto porre il problema del contenimento dei costi. Sta di fatto che il divertimento non appartiene agli svantaggiati, nonostante i fondi regionali.