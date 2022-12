Salvini accelera sulle infrastrutture: gli interventi in Basilicata, Molise e Puglia, bandi di gara in tempo record, tra la fine dell'anno e gennaio 2023

Per quanto riguarda la Basilicata, la riqualificazione RA 5 e SS 407 "Basentana" - Completamento - importo: 366.628.054 euro. Molise: Lotto 0 di collegamento tra Bivio di Pesche al km 181+500 della SS 17 ed il Lotto 1 della SSV Isernia-Castel di Sangro - importo: 175.000.000 euro. Puglia: interventi ricorrenti di manutenzione ai fini del recupero funzionale della Tangenziale Ovest di Foggia - S.S. n. 673 (ex S.S. n. 16) - Lotto 3 - S.S. n. 16 innesto primo lotto Foggia Cerignola al km 16+540 della S.S. n. 673 - importo: 48.204.570 euro; itinerario Bradanico-Salentino Tratto compreso tra la S.S.V. Taranto-Grottaglie e Manduria Lavori di completamento funzionale del Lotto III - stralcio II e III - importo: 35.445.239 euro; S.S. 16 "Adriatica" lavori di adeguamento nel tratto compreso tra S.Severo e Foggia - importo: 181.549.990 euro.

A tal proposito il commissario della Lega del Molise Michele Marone in una nota afferma: "Grazie all’attenzione ed all’impegno del Ministro alle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini, si accelera su 21 opere strategiche, da Nord a Sud, per il Paese con uno stanziamento complessivo di oltre due miliardi di euro (2,38 per l’esattezza) per i quali saranno pubblicati i bandi di gara già tra la fine di quest’anno e gennaio 2023, nell’ambito dell’aggiornamento del contratto di programma ANAS.

Tra queste opere strategiche che sono state sbloccate, per ora, c’è anche una che riguarda il Molise ovvero il fondamentale e tanto atteso “Lotto 0” di collegamento tra il bivio di Pesche al Km 181+500 della SS17 ed il “Lotto 1” della SSV Isernia-Castel di Sangro, per il quale sono stati sbloccati 175 Milioni di euro.

Per il Molise, inoltre, il Ministro Salvini si sta adoperando anche per dare impulso allo sblocco e riapertura del viadotto “Sente-Longo”, altra opera fondamentale per l’Alto Molise, nonché alla programmazione di opere di miglioramento della viabilità delle due arterie principali della nostra regione: Bifernina e Trignina.

La Lega, quindi, dimostra di essere vicina al territorio ed alle esigenze dei cittadini, passando dalle parole ai fatti."