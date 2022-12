Cosa indossare il 31 dicembre per la notte di Capodanno 2022

È già iniziato il conto alla rovescia: la notte più importante dell’anno sta per arrivare! Una volta deciso come e con chi festeggiare rimane un unico, eterno, dilemma: come vestirsi per il veglione di Capodanno? Tutti i veglioni sono allegri e con un pizzico di sana pazzia quindi anche l’abbigliamento deve essere consono all’occasione. Devi indossare qualcosa che ti faccia sentire bella, indipendentemente dalla tradizione. Per la festa di capodanno, crea un look da it girl fatto di abiti corti drappeggianti che esaltano la silhouette, jumpsuit dal mood anni 80, minigonne luccicanti e blazer con le spalle strutturate. E poi punta sugli accessori per essere davvero unica e originale. Il veglione di Capodanno ci permette di indossare indumenti che durante l’anno passerebbero per stravaganti ed esagerati, quindi via libera alla fantasia. Lasciati conquistare da minidress da vera party girl, pochette scintillanti e boots laminati.

Non c’è niente di più azzeccato che iniziare l’anno con un abito rosso. Per la festa di capodanno scegli una mise del colore della passione e impreziosiscilo con pietre luccicanti e gioielli brillanti. Un colore difficile solo in apparenza: in realtà sta bene a tutte e regala un tocco di passionalità che riscalda anche i tipi più bon ton. Un trucco da star è sfoggiarlo in total look. Un consiglio da make up artist: scegliere un rossetto in tono e uno smalto di una sfumatura più intensa. Cerchi un abito rosso speciale per capodanno ma non vuoi prosciugare il tuo portafoglio? Continua QUI