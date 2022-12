Vastogirardi: Calendario raccolta differenziata 2023 per le utenze domestiche

Si informano i cittadini che con il nuovo anno saranno messi in atto ulteriori controlli da parte degli operatori addetti alla raccolta.

In particolare si richiede maggiore attenzione nel separare correttamente i rifiuti, al fine di ridurre la quantità di secco residuo (indifferenziato) prodotto.

I conferimenti non conformi comporteranno il mancato ritiro del rifiuto e l'apposizione di uno specifico avviso da parte dell'operatore.

E' vietato l'uso di sacchi scuri che non consentono un controllo a vista del contenuto.