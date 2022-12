Consiglio Molise, Greco, spese rappresentanza esorbitanti

CAMPOBASSO, 30 DIC - Dito puntato sull'Esecutivo, maggioranza di centrodestra, e critiche non risparmiate anche nei confronti del presidente del Consiglio regionale del Molise da parte del capogruppo del M5s, Andrea Greco, nel corso dell'ultima seduta dell'anno dell'Assemblea convocata oggi in via d'urgenza per la sessione finanziaria.

In particolare l'esponente della minoranza nel suo intervento sulla discussione relativa all'autorizzazione all'esercizio provvisorio si è rivolto al presidente dell'Assise, assente in Aula.

"Mi sento di condannare pubblicamente - ha detto - anche l'atteggiamento che, soprattutto negli esercizi 2021-2022, ha tenuto Salvatore Micone, in quanto alcune spese che sono state sostenute dal Consiglio ritengo siano assolutamente fuori da ogni logica ed esorbitanti". Greco ha posto l'accento sulle spese di rappresentanza evidenziando che alcune di queste effettuate dall'Ufficio di presidenza "non sono passate per un organo collegiale, ma sono state sostanzialmente decise da un organo monocratico, dal presidente, o dalle strutture che fanno capo alla presidenza, fatto ancora più grave". (ANSA).