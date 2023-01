Addio a Benedetto XVI, l'omaggio dei fedeli a San Pietro

Sono già iniziati sul sagrato di San Pietro i preparativi per il funerale del Papa emerito Benedetto XVI che saranno celebrati giovedì mattina da Papa Francesco. Fino a mercoledì sera, il corpo di Ratzinger resterà esposto ai fedeli all'interno della basilica.

Giovedì mattina nella basilica di San Pietro si svolgeranno i funerali del papa emerito Benedetto XVI, al secolo Joseph Ratzinger, morto sabato 31 dicembre a 95 anni. Saranno funerali in un certo senso unici, dato che non si seguirà il protocollo rimasto sostanzialmente immutato per centinaia di anni in caso di morte di un pontefice. Benedetto XVI è stato infatti il primo papa a dimettersi in più di seicento anni: l’ultimo prima di lui era stato Gregorio XII nel 1415.

I funerali si svolgeranno giovedì alle 9:30, e a celebrarli sarà papa Francesco, successore di Benedetto XVI. Anche questo è un evento unico: non era mai successo che un papa celebrasse i funerali di un altro papa. Finora i funerali dei papi erano sempre stati celebrati dal decano del collegio cardinalizio, il più anziano cardinale della Chiesa cattolica (quello attuale è Giovanni Battista Re). Alla morte di papa Giovanni Paolo II, per esempio, fu proprio Ratzinger, all’epoca cardinale decano, a celebrarne il funerale.

Un’altra differenza è che non saranno funerali di stato, come avviene di solito, dato che con le sue dimissioni Benedetto XVI aveva smesso di essere capo di stato della Città del Vaticano. È una differenza formale più che sostanziale: i capi di stato di tutto il mondo potranno decidere ugualmente se andare al funerale, ma lo faranno in forma privata e non come rappresentanti del proprio paese. Inoltre non ci saranno i cosiddetti “novendiali”, i nove giorni di celebrazioni liturgiche che seguono la morte di un papa e che precedono l’inizio del conclave.