Elezioni Regionali, Patriciello scrive ai quattro coordinatori nazionali del centrodestra,

BRUXELLES, 2 GENNAIO 2023 – “Ritengo oltremodo necessario la convocazione entro metà gennaio di un urgente tavolo di coalizione che consenta a tutti gli esponenti dei partiti e dei movimenti civici di confrontarsi in maniera serena e proficua sulle iniziative da mettere in campo in vista dell’appuntamento elettorale di aprile.

Credo infatti che solo attraverso un immediato confronto tra i partiti che compongono la coalizione del centrodestra si potrà ritrovare la coesione e l’entusiasmo attorno ai quali costruire le liste elettorali e un programma di governo serio e credibile da offrire agli elettori.”

Così l’eurodeputato Aldo Patriciello nella lettera inviata ai quattro coordinatori nazionali del centrodestra, Donzelli (Fdi), Tajani (Fi), Cesa (Udc) e Crippa (Lega); ai coordinatori regionali Di Sandro, Tartaglione, Di Pietro, Marone e, per conoscenza, ai deputati e senatori della delegazione molisana Costanzo Della Porta, Claudio Lotito e Elisabetta Lancellotta.