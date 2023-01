Corso di Dottorato di Ricerca in Tecnologie e Biotecnologie Agrarie, domani 5 gennaio, ultimo giorno utile per candidarsi

Domani 5 gennaio, ultimo giorno utile per candidarsi al Corso di Dottorato di Ricerca in Tecnologie e Biotecnologie Agrarie (DOT1339335), ciclo XXXVIII, Anno Accademico 2022/2023 su posizione con borsa aggiuntiva di “dottorato comunale ciclo 38” con il Comune di Agnone , in qualità di capofila dell’Aggregazione dei Comuni dell’Area SNAI Alto Medio Sannio