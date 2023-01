Un tragico incidente alle porte di Venafro, alle 12:30 circa di oggi 4

gennaio 2023, due auto si sono scontrate, per cause in corso di

accertamento, con un decesso e alcuni feriti.



Viabilità bloccata per consentire le operazioni di soccorso da parte dei

vigili del fuoco, carabinieri, polizia stradale e personale del 118.